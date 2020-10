Il Corsera: “De Laurentiis non sapeva di essere positivo, la Procura di Milano archivierà” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come scritto ieri, la Procura di Milano ha aperto una indagine conoscitiva sulla positività di Aurelio De Laurentiis che aveva partecipato all’Assemblea di Lega Serie A. È stato un atto dovuto vista la denuncia del Codacons. Ma, come scrive il Corsera, la Procura dovrebbe archiviare. Quando Aurelio De Laurentiis, il 9 settembre, ha partecipato all’assemblea di Lega non sapeva di essere positivo al Coronavirus. È questo il presupposto che indurrà probabilmente la Procura di Milano a rendere nullo il fascicolo aperto a suo carico, dopo un esposto del Codacons che ha ipotizzato il reato di epidemia colposa. Il presidente del Napoli ha saputo del contagio in serata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come scritto ieri, ladiha aperto una indagine conoscitiva sulla positività di Aurelio Deche aveva partecipato all’Assemblea di Lega Serie A. È stato un atto dovuto vista la denuncia del Codacons. Ma, come scrive il, ladovrebbe archiviare. Quando Aurelio De, il 9 settembre, ha partecipato all’assemblea di Lega nondial Coronavirus. È questo il presupposto che indurrà probabilmente ladia rendere nullo il fascicolo aperto a suo carico, dopo un esposto del Codacons che ha ipotizzato il reato di epidemia colposa. Il presidente del Napoli ha saputo del contagio in serata ...

napolista : Il Corsera: “De Laurentiis non sapeva di essere positivo, la Procura di Milano archivierà” L’apertura dell’indagin… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #covid CorSera – Caos Covid-19 Genoa, è stato Preziosi ad a… - peterkama : Fermato 21enne per l’omicidio di Daniele ed Eleonora: è l’ex coinquilino e voleva torturarli. Il procuratore De Cas… - morenoAlmare : Oggi nel sito del CorSera non ci sono novità sulla storia Suarez, evidentemente alla Sarzanini & C. non hanno passa… - CosimoBon : RT @OssimoroJu29ro: @MaxNerozzi @oniizip10 @CosimoBon @franpiace @ploumanach11 @Marmat83 @davideterruzzi Non mi tratti come un terrapiattis… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera “De Coronavirus, il sindaco di Milano Beppe Sala al Corriere: «Due mesi per la ripresa, guardiamo alla Cina» Corriere della Sera