Gabriel Garko: i suoi amori? Solo una copertura! Ma c'è chi l'ha preceduto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli amori di Gabriel Garko sarebbero stati solamente una copertura. Dopo la sua comparsata al Grande Fratello Vip, l'attore 48enne ha fatto coming out dinanzi al pubblico e alla sua ex Adua Del Vesco. "Un segreto di Pulcinella" lo ha chiamato lui. Dopo le sue rivelazioni, Garko è andato a trovare due sue vecchie amiche: Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Imma Battaglia è famosa per essere un'attivista gay, mentre Eva è la donna che si è unita a lei civilmente, ma che ebbe una relazione con Gabriel Garko tra il 1997 e il 2001. Il loro amore, all'epoca, era considerato qualcosa di unico. Una storia d'amore che di veritiero aveva poco o niente. Gabriele Rossi, con cui Gabriel avrebbe avuto ...

