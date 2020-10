Fedez come Morgan a Sanremo 2020, la risposta di Bugo è da applausi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fedez come Morgan a Sanremo 2020, a poche ore dall’annuncio dell’arrivo del suo secondo figlio. Il rapper di Rozzano è intervenuto sui social servendosi del tormentone sanremese Che Succede? pronunciato da Morgan nel momento in cui Bugo decise di lasciare il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione con testo modificato, ricevendo l’immediata risposta di Bugatti. Scrive Christian Bugatti: “Tutto ok Fedez sto bene, da oggi in poi mi farò chiamare Bugoz! E intanto complimenti a te e Chiara per il secondo in arrivo!“ La reazione ha scatenato l’immediata ilarità degli utenti, che hanno ricordato con piacere l’episodio di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020), a poche ore dall’annuncio dell’arrivo del suo secondo figlio. Il rapper di Rozzano è intervenuto sui social servendosi del tormentone sanremese Che Succede? pronunciato danel momento in cuidecise di lasciare il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione con testo modificato, ricevendo l’immediatadi Bugatti. Scrive Christian Bugatti: “Tutto oksto bene, da oggi in poi mi farò chiamarez! E intanto complimenti a te e Chiara per il secondo in arrivo!“ La reazione ha scatenato l’immediata ilarità degli utenti, che hanno ricordato con piacere l’episodio di ...

