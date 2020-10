Facebook compie un altro passo verso l’unificazione delle piattaforme: chat di Messenger e Instagram integrate (Di venerdì 2 ottobre 2020) Facebook ha annunciato l’integrazione della chat di Messenger con i messaggi diretti di Instagram: un ennesimo passo verso quel processo annunciato lo scorso anno dal presidente di Facebook, Mark Zuckerberg, che prevede l’unificazione delle tre popolari piattaforme di social network e instant messaging di proprietà del colosso, vale a dire Messenger, Instagram e WhatsApp. La funzione arriva sotto forma di aggiornamento che sarà rilasciato in alcuni non meglio specificati Paesi, per poi essere disponibile a livello globale. In seguito all’update, sarà possibile inviare messaggi da Instagram a dei contatti presenti su Facebook ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha annunciato l’integrazione delladicon i messaggi diretti di: un ennesimoquel processo annunciato lo scorso anno dal presidente di, Mark Zuckerberg, che prevede l’unificazionetre popolaridi social network e instant messaging di proprietà del colosso, vale a diree WhatsApp. La funzione arriva sotto forma di aggiornamento che sarà rilasciato in alcuni non meglio specificati Paesi, per poi essere disponibile a livello globale. In seguito all’update, sarà possibile inviare messaggi daa dei contatti presenti su...

I gruppi di Facebook stanno per compiere 10 anni e per mantenerli al passo coi tempi gli sviluppatori della piattaforma hanno deciso di dotarli di ...

