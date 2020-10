Covid in Campania, focolaio in una casa di riposo: tamponi a tappeto in tutte le residenze per anziani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il virus avanza, la Regione Campania corre ai ripari: teme un ulteriore aumento di contagi e dispone i tamponi per tutti gli ospiti delle rsa, le oltre 50 residenze sanitarie che ospitano gli... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il virus avanza, la Regionecorre ai ripari: teme un ulteriore aumento di contagi e dispone iper tutti gli ospiti delle rsa, le oltre 50sanitarie che ospitano gli...

Adnkronos : #Covid, nuovo record di contagi in #Campania: 390 casi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, PRIME MISURE DRASTICHE ?SI BLOCCA LA MOVIDA ? Consulta la news e l’ordinanza n. 75 con i relativi alleg… - SkyTG24 : Covid, stretta su movida in Campania. De Luca: “Penultima ordinanza, poi chiudo tutto” - ilmanifesto : La prima del 2 ottobre 2020 COVID-21 Paura del contagio a sud. Impennata di casi in Campania e Lazio, verso l’ob… - Teresat14547770 : Covid in Campania, record di casi: ospedali in affanno, occupati tutti i posti letto -