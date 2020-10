Chi è Jonathan Galindo e perché le task force anti-haters non intervengono contro i veri pericoli social (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – La tragedia che nelle scorse ore ha sconvolto l’Italia e in particolare Napoli, dove un ragazzino di 11 anni si è suicidato buttandosi dal balcone di casa, ha un volto, un nome e un cognome. Seppur virtuale, il colpevole del nuovo gioco challenge mortale che sta mettendo in pericolo gli adolescenti di mezzo mondo e che ha ucciso il giovane partenopeo, si chiama Jonathan Galindo ed è presente sui maggiori social network con la sua tetra immagine di profilo che ricorda il vecchio Pippo della Walt Disney. Se Jonathan Galindo è l’inquietante figura somigliante all’amico di Topolino, tra l’altro sottratta a un ignaro make-up artist italiano, Samuel Canini, ad affiancarlo sui social si trovano spesso anche altri oscuri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – La tragedia che nelle scorse ore ha sconvolto l’Italia e in particolare Napoli, dove un ragazzino di 11 anni si è suicidato buttandosi dal balcone di casa, ha un volto, un nome e un cognome. Seppur virtuale, il colpevole del nuovo gioco challenge mortale che sta mettendo in pericolo gli adolescenti di mezzo mondo e che ha ucciso il giovane partenopeo, si chiamaed è presente sui maggiorinetwork con la sua tetra immagine di profilo che ricorda il vecchio Pippo della Walt Disney. Seè l’inquietante figura somigliante all’amico di Topolino, tra l’altro sottratta a un ignaro make-up artist italiano, Samuel Canini, ad affiancarlo suisi trovano spesso anche altri oscuri ...

