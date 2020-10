Atalanta, ufficiale l’arrivo di Fabio De Paoli dalla Sampdoria (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il calciomercato è ormai giunto alle sue battute finali, con la chiusura fissata al prossimo lunedì 5 ottobre. I club di Serie A, dunque, sono al lavoro per mettere a segno alcuni importanti colpi last-minute che possano rinforzare ulteriormente le proprie rose in vista dei numerosi impegni di una stagione che si preannuncia ricchissima di emozioni. L’Atalanta, in particolare, attraverso il proprio account Twitter ufficiale, ha comunicato l’arrivo del terzino Fabio De Paoli dalla Sampdoria, che andrà a rinforzare il pacchetto degli esterni a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. Fabio #DePaoli è nerazzurro! ⚡️ Benvenuto, Fabio! ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il calciomercato è ormai giunto alle sue battute finali, con la chiusura fissata al prossimo lunedì 5 ottobre. I club di Serie A, dunque, sono al lavoro per mettere a segno alcuni importanti colpi last-minute che possano rinforzare ulteriormente le proprie rose in vista dei numerosi impegni di una stagione che si preannuncia ricchissima di emozioni. L’, in particolare, attraverso il proprio account Twitter, ha comunicato l’arrivo del terzinoDe, che andrà a rinforzare il pacchetto degli esterni a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.#Deè nerazzurro! ⚡️ Benvenuto,! ...

