Alitalia, cassa integrazione prorogata per i 7 mila dipendenti. Ma il futuro resta un rebus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Altri 150 milioni di euro come compensazione per i danni causati dall’emergenza Coronavirus e la proroga della cassa integrazione per i quasi 7000 dipendenti: queste le richieste che Alitalia avanzerà al governo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime ore. Una decisione arrivata al termine dell’incontro tra diverse sigle sindacali e il commissario Giuseppe Leogrande, che ha commentato l’esito del confronto spiegando: “Si attende a ore la firma del decreto di costituzione della newco che avrà il compito di rilanciare l’aviolinea con il capitale pubblico”. Ad accompagnare Leogrande c’erano il direttore generale Giancarlo Zeni, il capo del personale Domenico Galasso e il capo delle relazioni sindacali Claudio Tanilli. Due gli incontri che ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Altri 150 milioni di euro come compensazione per i danni causati dall’emergenza Coronavirus e la proroga dellaper i quasi 7000: queste le richieste cheavanzerà al governo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime ore. Una decisione arrivata al termine dell’incontro tra diverse sigle sindacali e il commissario Giuseppe Leogrande, che ha commentato l’esito del confronto spiegando: “Si attende a ore la firma del decreto di costituzione della newco che avrà il compito di rilanciare l’aviolinea con il capitale pubblico”. Ad accompagnare Leogrande c’erano il direttore generale Giancarlo Zeni, il capo del personale Domenico Galasso e il capo delle relazioni sindacali Claudio Tanilli. Due gli incontri che ...

