Ufficiale | il Brighton prende Zeqiri dal Losanna

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilha ufficializzato l’acquisto di Andidal. L’attaccante ha firmato fino al 2024 e indosserà la maglia numero 29. Albion have completed the signing of striker Andifrom Swiss Super League side Lausanne-Sport until June 2024, on undisclosed terms and subject to international clearance. @firsttouchgames #BHAFC —& Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 1, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.