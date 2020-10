Sampdoria, ora Keita è ufficiale: "Non vedo l'ora" (Di giovedì 1 ottobre 2020) GENOVA - Per considerare Keita Balde un giocatore della Sampdoria si attendeva solo l'annuncio ufficiale, che ora è arrivato. L'attaccante spagnolo classe 1995, scoperto positivo al Covid durante le ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) GENOVA - Per considerareBalde un giocatore dellasi attendeva solo l'annuncio, che ora; arrivato. L'attaccante spagnolo classe 1995, scoperto positivo al Covid durante le ...

DiMarzio : #Sampdoria, #Candreva verso il sì: ora la trattativa con l'#Inter - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Keita Balde positivo al Covid-19, è in isolamento L'attaccante ha sostenuto le visite con la Samp… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, È FATTA PER ANTONIO CANDREVA Contratto fino al 2024, all’Inter 2,5 milioni #SkySport… - sportli26181512 : Sampdoria, ora Keita è ufficiale: 'Non vedo l'ora': L'attaccante, attualmente positivo al Covid, arriva dal Monaco… - Losapiotmw : Depaoli in dirittura d'arrivo. Visite mediche ora con l'Atalanta, ufficialità tra stasera e domani #sampdoria #Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ora Verre Sampdoria, ora può restare: proposto prolungamento Sampdoria News 24 Fiorentina, Iachini: "Chiesa pienamente coinvolto, con la Samp al 90% in campo"

I viola ospitano al Franchi i blucerchiati ma a tenere banco è il futuro del talento che piace alla Juve. Il tecnico garantisce: "Federico sta ...

ChievoVerona, definita la cessione di Semper alla Samp da cui arriva Palumbo

ChievoVerona e Sampdoria hanno definito nelle ultime ore la trattativa per Adrian Semper. Come rivela La Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore.

I viola ospitano al Franchi i blucerchiati ma a tenere banco è il futuro del talento che piace alla Juve. Il tecnico garantisce: "Federico sta ...ChievoVerona e Sampdoria hanno definito nelle ultime ore la trattativa per Adrian Semper. Come rivela La Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore.