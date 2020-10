Lazio-Inter arbitra Guida,per Juve-Napoli c'è Doveri (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA, 01 OTT - E' Guida di Torre Annunziata l'arbitro designato per Lazio-Juventus di domenica, ore 15, allo stadio Olimpico. Per il posticipo serale Juventus-Napoli è stato invece designato Doveri. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA, 01 OTT - E'di Torre Annunziata l'arbitro designato perntus di domenica, ore 15, allo stadio Olimpico. Per il posticipo seralentus-; stato invece designato. ...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - EmanueleFire : RT @pet_oliver: @Daniele0256 @EmanueleFire Per me finisce cosi Inter Napoli E Atalanta e Juve a giocarsi 3 e 4 posto La juve ha l'organico… - pet_oliver : @Daniele0256 @EmanueleFire Per me finisce cosi Inter Napoli E Atalanta e Juve a giocarsi 3 e 4 posto La juve ha l'o… - emamarro : RT @enzomarangio: Impressionato più dall'#Atalanta che dall'#Inter. Intanto perché vincere con tale disinvoltura contro la #Lazio a #Roma è… - LALAZIOMIA : Lazio-Inter, la designazione arbitrale -