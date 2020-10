Enrico Papi dimagrito per malattia? «Tutto è cominciato con ‘Ballando con le stelle’» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Enrico Papi, che su Tv 8 sta vivendo la «sua terza vita televisiva», come la chiama lui, è tornato sul piccolo schermo con uno show fresco “Name That Tune – Indovina la Canzone”, gara musicale tra vip, prodotta da Banijay Italia, apprezzata molto dal pubblico. Il conduttore è apparso in forma strepitosa, tant’è che qualcuno sui social ha azzardato il paragone addirittura con l’attore Gabriel Garko. Prima di affrontare la nuova esperienza televisiva Enrico Papi ha rilasciato una lunga intervista ad ‘Ok Salute e Benessere’, in cui ha parlato del suo dimagrimento e dei motivi dietro ai kg in meno: «Per presentarmi in forma alla scorsa edizione di “Ballando con le stelle” ho cambiato dieta: tante insalatone al posto delle ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020), che su Tv 8 sta vivendo la «sua terza vita televisiva», come la chiama lui, è tornato sul piccolo schermo con uno show fresco “Name That Tune – Indovina la Canzone”, gara musicale tra vip, prodotta da Banijay Italia, apprezzata molto dal pubblico. Il conduttore è apparso in forma strepitosa, tant’è che qualcuno sui social ha azzardato il paragone addirittura con l’attore Gabriel Garko. Prima di affrontare la nuova esperienza televisivaha rilasciato una lunga intervista ad ‘Ok Salute e Benessere’, in cui ha parlato del suo dimagrimento e dei motivi dietro ai kg in meno: «Per presentarmi in forma alla scorsa edizione di “Ballando con le stelle” ho cambiato dieta: tante insalatone al posto delle ...

