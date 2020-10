Cosa prevede la riforma costituzionale del Pd (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, presenta la proposta di riforma costituzionale avanzata dal suo partito, che si basa su due principi cardine: il superamento del bicameralismo perfetto e l’introduzione del meccanismo della sfiducia costruttiva. Gli ispiratori della riforma sono Luciano Violante ed Enzo Cheli, mentre il testo è stato definito da Stefano Ceccanti, Dario Parrini e Roberta Pinotti. (Qui il testo di riforma costituzionale presentato oggi dal PD). Le priorità dopo il referendum La riforma costituzionale segue al referendum sul taglio dei parlamentari. E Zingaretti spiega perché: “Il successo del Sì è stato il primo passo per una nuova stagione di riforme, la legge elettorale, i nuovi regolamenti ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, presenta la proposta diavanzata dal suo partito, che si basa su due principi cardine: il superamento del bicameralismo perfetto e l’introduzione del meccanismo della sfiducia costruttiva. Gli ispiratori dellasono Luciano Violante ed Enzo Cheli, mentre il testo è stato definito da Stefano Ceccanti, Dario Parrini e Roberta Pinotti. (Qui il testo dipresentato oggi dal PD). Le priorità dopo il referendum Lasegue al referendum sul taglio dei parlamentari. E Zingaretti spiega perché: “Il successo del Sì è stato il primo passo per una nuova stagione di riforme, la legge elettorale, i nuovi regolamenti ...

Da sinistra a destra: Dario Franceschini, Graziano Delrio, Nicola Zingaretti, Roberta Pinotti, Andrea Orlando, Dario Parrini presso la sede nazionale del Pd Credits: Veronica Di Benedetto Montaccini ...

