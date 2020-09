Vibo Valentia, giovane aggredisce una 75enne, le rompe la mandibola e la lascia a terra (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una scena da Arancia meccanica. Così i carabinieri hanno definito le violenze su un’anziana a Paradisoni, frazione di Briatico (Vibo Valentia). La vittima è una 75enne. L’aggressore è un 22enne già noto alle forze dell’ordine, finito in manette. Il giovane, col volto coperto, ha fatto irruzione nella proprietà della donna con l’intento di rapinarla. L’anziana, però, ha tentato di fermarlo e lui ha reagito, colpendo la donna con un oggetto contundente. Poi, dopo averla scaraventata a terra, l’ha colpita al volto fino a romperle la mandibola e a provocarle un trauma cranico. Dopodiché l’aggressore si è allontanato con il bottino, due cellulari, poco dopo buttati a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una scena da Arancia meccanica. Così i carabinieri hanno definito le violenze su un’anziana a Paradisoni, frazione di Briatico (). La vittima è una. L’aggressore è un 22enne già noto alle forze dell’ordine, finito in manette. Il, col volto coperto, ha fatto irruzione nella proprietà della donna con l’intento di rapinarla. L’anziana, però, ha tentato di fermarlo e lui ha reagito, colpendo la donna con un oggetto contundente. Poi, dopo averla scaraventata a, l’ha colpita al volto fino arle lae a provocarle un trauma cranico. Dopodiché l’aggressore si è allontanato con il bottino, due cellulari, poco dopo buttati a ...

GDF : #GdF #Catanzaro e S.C.I.C.O.: operazione #yellowsubmarine. Sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro nei confro… - you_trend : ?? Le 5 province dove il Sì avrebbe al momento le percentuali più alte sono: Crotone 84,7% Caltanissetta 82,4% Fogg… - guidovesentini : Tropea, Vibo Valentia (Calabria - Italy) Lo splendore di Tropea, suscitato quando vista su internet, rimane intatt… - LaNotiziaQuoti : Fischio d’inizio alle ore 20:30 al Pala Barton con la presenza di pubblico, in virtù dell’Ordinanza Regionale di ie… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - “Oggi è stata la giornata dedicata in particolar modo alla provincia di Vibo Valentia, oggetto dell'operazione '… -

Ultime Notizie dalla rete : Vibo Valentia Vibo Valentia, aggredisce anziana con calci al viso per rapinarla: arrestato grazie a telecamere Il Fatto Quotidiano LIVE VOLLEY – Perugia-Vibo Valentia, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

Sir Safety Conad Perugia e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si sfidano nel posticipo della prima giornata di Superlega 2020/2021 di volley. I Block Devils, dopo aver vinto la Supercoppa contro ...

Perugia-Vibo Valentia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Superlega 2020/2021

Sir Safety Conad Perugia e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il posticipo della prima giornata di Superlega 2020/2021 di ...

Sir Safety Conad Perugia e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si sfidano nel posticipo della prima giornata di Superlega 2020/2021 di volley. I Block Devils, dopo aver vinto la Supercoppa contro ...Sir Safety Conad Perugia e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il posticipo della prima giornata di Superlega 2020/2021 di ...