Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2020 ore 12 | 30

(Di mercoledì 30 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBREORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA, TRA CASILINA E APPIA PER UN VEICOLO IN PANNE AL KM 42 E 100 E TRA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA PER INCIDENTE; CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E’ ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO, PRESTARE ATTENZIONE; TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCHIO E IL GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA; SULLA PALOMBARESI SI RALLENTA IN AMBO I SENSI ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA; CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E IL GRA IN ENTRABE LE DIREZIONI; DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL ...