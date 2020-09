Preziosi: «Genoa-Torino non può giocarsi, serve buon senso» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il presidente Enrico Preziosi si espone in prima persona sul paventato rinvio della gara contro il Torino. Lo fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste condizioni la partita non si può giocare – ha detto -. A parte l’elevato numero di giocatori del Genoa positivi, noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono invece negativi. Qui stiamo facendo riferimento ad un fatto straordinario, con quattordici tesserati, di cui dieci giocatori, che sono positivi. Andiamo oltre quello che può essere previsto da un protocollo». Foto: sito ufficiale Genoa L'articolo Preziosi: «Genoa-Torino ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il presidente Enricosi espone in prima persona sul paventato rinvio della gara contro il. Lo fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola dele che in queste condizioni la partita non si può giocare – ha detto -. A parte l’elevato numero di giocatori delpositivi, noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono invece negativi. Qui stiamo facendo riferimento ad un fatto straordinario, con quattordici tesserati, di cui dieci giocatori, che sono positivi. Andiamo oltre quello che può essere previsto da un protocollo». Foto: sito ufficialeL'articolo: «...

