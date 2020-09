Omicidio Lecce | le vittime avevano convissuto con l’assassino

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Per un periodo coinquilini, poi l’allontanamento: la vicenda che coinvolge la coppia di, uccisa dall’uomo che aveva condiviso il loro appartamento Emergono nuove informazioni in merito alla vicenda di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia diuccisa lo scorso 21 settembre: Antonio De Marco, il killer, era stato anche loro coinquilino … L'articolo: lecon l’assassino proviene da YesLife.it.

giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - repubblica : Oggi su Rep: ?? L'omicidio di Lecce. La vita segreta del ragazzo che non sapeva sorridere [dalla nostra inviata BRUN… - Agenzia_Ansa : Fidanzati uccisi a #Lecce, lo studente confessa: 'Sono stato io' La vendetta alla base del duplice #omicidio. Il gi… - GiacoboneCarlo : RT @Unomattina: L'apertura di #unomattina del #30settembre: omicidio Lecce, confessa il killer 'li ho uccisi perchè erano troppo felici'. D… - annamariamoscar : Omicidio Lecce: “Ucciderli e bollirli, così l’infermiere voleva giocare al serial killer” -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Lecce

Premeditazione e rabbia sembrano aver spinto l’assassino a uccidere la coppia di Lecce, l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Come sono stati uccisi Daniele ed Eleonora? Le tracce ...Movente: invidia o passionale? E’ stato fissato per domani mattina alle 9.30 l’interrogatorio di convalida del fermo per Antonio De Marco, il ventunenne di Casarano reo confesso per l’omicidio di Dani ...