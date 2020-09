Nettuno, donna scomparsa: l’appello della famiglia per ritrovarla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si chiama Giuliana Fanelli la donna scomparsa a Nettuno di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. La donna è stata avvistata per l’ultima volta in via Traunreut, tra la Banca Bper e il Conad. Giuliana ha 65 anni, è alta circa 1.70m ed è di corporatura robusta. Rispetto alla foto diramata dalle forze dell’ordine ha i capelli molto più corti e grigi. Non è chiaro se la 65enne possa essersi allontanata volontariamente o se qualcuno l’avrebbe convinta a seguirlo. Chiunque avvisti Giuliana è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i numeri: 340.9579935 o 340.4840270. Nettuno, donna scomparsa: l’appello della famiglia per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si chiama Giuliana Fanelli ladi cui non si hanno più notizie da ieri mattina. Laè stata avvistata per l’ultima volta in via Traunreut, tra la Banca Bper e il Conad. Giuliana ha 65 anni, è alta circa 1.70m ed è di corporatura robusta. Rispetto alla foto diramata dalle forze dell’ordine ha i capelli molto più corti e grigi. Non è chiaro se la 65enne possa essersi allontanata volontariamente o se qualcuno l’avrebbe convinta a seguirlo. Chiunque avvisti Giuliana è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i numeri: 340.9579935 o 340.4840270.: l’appelloper ...

