Gary Barlow, Michael Bublé e Sebastian Yatra: tre grandi nomi del pop internazionale insieme per un inno al potere delle donne (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tre grandi nomi del pop internazionale, Gary Barlow, Michael Bublé e Sebastián Yatra, interpretano per la prima volta insieme, "ELITA", un brano dalle melodie pop latine, dal 30 settembre disponibile su tutte le piattaforme digitali. "Elita", anticipa l'album solista di Gary Barlow "Music Played By Humans" che uscirà il prossimo 27 novembre. "Music Played By Humans" è il primo album solista di Gary dopo il successo di "Since I Saw You Last" pubblicato nel 2013. La canzone è un inno al potere delle donne, un singolo pieno di energia che ...

