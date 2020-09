Fulvio Abbate fuori dal GF Vip: «Un carnaio, ho temuto di essere ripescato e tornare tra le nutrie» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il GF Vip gli è stato stretto ma Fulvio Abbate ha reagito fino in fondo, nonostante tutto, nonostante tutti. E su ognuno dei coinquilini, all’indomani dell’eliminazione, si è espresso senza freni in un’intervista a Radio Radio. “Ho temuto di essere ripescato e di tornare tra le nutrie, – ha ammesso lo scrittore terrorizzato dall’eventualità di rivarcare la porta rossa – questo è stato un timore immenso”. “A parte alcune persone che porto nel cuore come Patrizia De Blanck, anche se mi dicono si siano già svendute, non esiste la fedeltà lì dentro”. Non risparmia colpi il 63enne siciliano, certo che “prima o poi si scanneranno tutti”, in quella che ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il GF Vip gli è stato stretto maha reagito fino in fondo, nonostante tutto, nonostante tutti. E su ognuno dei coinquilini, all’indomani dell’eliminazione, si è espresso senza freni in un’intervista a Radio Radio. “Hodie ditra le, – ha ammesso lo scrittore terrorizzato dall’eventualità di rivarcare la porta rossa – questo è stato un timore immenso”. “A parte alcune persone che porto nel cuore come Patrizia De Blanck, anche se mi dicono si siano già svendute, non esiste la fedeltà lì dentro”. Non risparmia colpi il 63enne siciliano, certo che “prima o poi si scanneranno tutti”, in quella che ...

