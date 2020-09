Francesco Testi: «A Garko ha fatto comodo fingersi etero. Adua Del Vesco? Altro che setta…» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Su ‘TPI’ l’intervista di Selvaggia Lucarelli a Francesco Testi, attore molto amato dal pubblico femminile, ex gieffino famoso per fiction di successo come “Caterina e le sue figlie”, “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto 3”, e “Furore”. Anche lui, come Gabriel Garko, ha lavorato con Alberto Tarallo e la Ares Film dal 2010 fino al 2015. Adua Del Vesco e Morra pare avessero scelto di vivere in una dependance nella villa di Tarallo a Zagarolo, Francesco Testi ha fatto Altro: «Mi sono trasferito da Roma a Zagarolo per risparmiare sull’affitto e stare lì dove c’era la gente con cui lavoravo, ma ho affittato una mia ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Su ‘TPI’ l’intervista di Selvaggia Lucarelli a, attore molto amato dal pubblico femminile, ex gieffino famoso per fiction di successo come “Caterina e le sue figlie”, “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto 3”, e “Furore”. Anche lui, come Gabriel, ha lavorato con Alberto Tarallo e la Ares Film dal 2010 fino al 2015.Dele Morra pare avessero scelto di vivere in una dependance nella villa di Tarallo a Zagarolo,ha: «Mi sono trasferito da Roma a Zagarolo per risparmiare sull’affitto e stare lì dove c’era la gente con cui lavoravo, ma ho affittato una mia ...

mgpiodevb : @Francesco_Testi @adrianobusolin @G23Mld @BarbaraRaval @valy_s @Acidelius PER ME SE SPARISCE IL COVID SAI QUANTI SUICIDI. - serenitybxxch : #Aresgate, #FrancescoTesti svela: 'La scaz*ottata con #MassimilianoMorra per amore di #AduaDelVesco? Una farsa!'. L… - CheDonnait : 'Forse gli ha fatto comodo non fare coming out prima' #GFVIP - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Francesco Testi: ‘La rissa con Morra? Falsa’ - jonathanzacconi : Chi è l’attrice scomparsa di cui parlava Lory Del Santo a #Mattino5 ? #aresgate -