Crotone, per l’attacco spunta Falco: primi contatti con il Lecce (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per il Crotone la Serie A è già in salita. Zero punti dopo le prime due partite, pur avendo giocato contro due ottime avversarie come Genoa e Milan, sono un chiaro segnale che la squadra ha bisogno di ulteriori rinforzi per fare il salto di qualità. È per questo che per l’attacco spunta il nome di Filippo Falco del Lecce. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli Squali avrebbero già avviato i contatti con la società salentina per il numero 10, proponendo uno scambio di prestiti con Giovanni Crociata. Trattativa, per il momento, rispedita al mittente ma si continua a parlare. Sempre del Lecce interessa Jacopo Petriccione, che andrebbe a rinforzare il centrocampo (che già si prepara ad accogliere Arkadiusz Reca) con l’inserimento di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per illa Serie A è già in salita. Zero punti dopo le prime due partite, pur avendo giocato contro due ottime avversarie come Genoa e Milan, sono un chiaro segnale che la squadra ha bisogno di ulteriori rinforzi per fare il salto di qualità. È per questo che per l’attaccoil nome di Filippodel. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli Squali avrebbero già avviato icon la società salentina per il numero 10, proponendo uno scambio di prestiti con Giovanni Crociata. Trattativa, per il momento, rispedita al mittente ma si continua a parlare. Sempre delinteressa Jacopo Petriccione, che andrebbe a rinforzare il centrocampo (che già si prepara ad accogliere Arkadiusz Reca) con l’inserimento di ...

romeoagresti : @Juventus_Club19 Probabilmente sì, ma se non esiste il pre-campionato puoi solamente sperimentare come ha fatto Pir… - acmilan : ?? #CrotoneMilan ?? The squad heading to Crotone has been named Ecco i convocati per la prima trasferta di camp… - AntoVitiello : Il #Milan vince anche a #Crotone (4su4 da inizio stagione), ma è la brutta notizia dell’infortunio di #Rebic a preo… - ProfidiAndrea : ?? #Pussetto pronto al ritorno in #Italia: proposta inaspettata sul tavolo ???? Secondo #SkySport si è mosso il… - salvione : Crotone, frattura ad un dito della mano sinistra per Eduardo -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone per Crotone, frattura ad un dito della mano sinistra per Eduardo Corriere dello Sport.it La novità di Coppa potrebbe essere Kargbo

Ufficiale il ritorno dell’attaccante in granata. "Via da Crotone solo per Reggio". Alle 18 al ’Città del Tricolore’ arriva il Monopoli ...

F24 Messina e Segato vincenti al Trofeo dello Stretto

La prima edizione del Trofeo dello Stretto ha messo d’accordo tutti e divertito oltre 500 tra atleti, tecnici, dirigenti e appassionati occorsi presso il Centro Sportivo della Football 24 in via Leona ...

Ufficiale il ritorno dell’attaccante in granata. "Via da Crotone solo per Reggio". Alle 18 al ’Città del Tricolore’ arriva il Monopoli ...La prima edizione del Trofeo dello Stretto ha messo d’accordo tutti e divertito oltre 500 tra atleti, tecnici, dirigenti e appassionati occorsi presso il Centro Sportivo della Football 24 in via Leona ...