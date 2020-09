Coronavirus, lieve aumento dei nuovi contagi (1851), mentre da ieri sono 19 le vittime in più (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nell’ambito del quotidiano report stilato dalla Protezione civile, apprendiamo che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono tornata lievemente a salire. sono infatti 1.851. E così come ormai si ripete da diversi giorni, anche oggi nessuna regione si è distinta per aver registrato zero casi. Piuttosto, fra quelle maggiormente ‘colpite’, si distingue – in negativo – ancora la Campania con 287 nuovi contagiati, seguita dal sempre dal Lazio (210), e quindi la Lombardia (201). Tra le regioni meno colpite ecco invece Valle d’Aosta e Molise (6). C’è invece da segnalare il ‘peggioramento’ della Basilicata, che dai 6 di ieri, oggi ne segna invece 32. Sotto il profilo dei decessi, riporta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nell’ambito del quotidiano report stilato dalla Protezione civile, apprendiamo che nelle ultime 24 ore itornatamente a salire.infatti 1.851. E così come ormai si ripete da diversi giorni, anche oggi nessuna regione si è distinta per aver registrato zero casi. Piuttosto, fra quelle maggiormente ‘colpite’, si distingue – in negativo – ancora la Campania con 287ati, seguita dal sempre dal Lazio (210), e quindi la Lombardia (201). Tra le regioni meno colpite ecco invece Valle d’Aosta e Molise (6). C’è invece da segnalare il ‘peggioramento’ della Basilicata, che dai 6 di, oggi ne segna invece 32. Sotto il profilo dei decessi, riporta ...

Avvenire_Nei : ++ Lieve aumento dei contagi da #coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.851 nuovi c… - italiaserait : Coronavirus, lieve aumento dei nuovi contagi (1851), mentre da ieri sono 19 le vittime in più - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: ++ Lieve aumento dei contagi da #coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.851 nuovi casi, c… - globalistIT : Coronavirus, contagi stabili: lieve aumento delle terapie intensive, morti in calo - Fe_DiLeo : Dati #coronavirus in #Italia Se si mantiene la tendenza verso una lieve crescita settimanale domani potremmo supera… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lieve Coronavirus, lieve aumento dei ricoveri in Piemonte La Stampa Da Fondazione Telethon 200mila euro per 4 progetti di ricerca sul Covid

MILANO – Sono quattro i progetti finanziati da Fondazione Telethon per una cifra complessiva di 200 mila euro con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche rare come strumento per comprendere aspet ...

Forte incremento contagi Covid, +170 in Piemonte

Il bollettino sul Coronavirus dell'Unità di crisi della Regione Piemonte registra oggi un forte aumento dei contagi, +170 di cui 129 casi asintomatici), rispetto al dato di ieri (+100), con un numero ...

MILANO – Sono quattro i progetti finanziati da Fondazione Telethon per una cifra complessiva di 200 mila euro con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche rare come strumento per comprendere aspet ...Il bollettino sul Coronavirus dell'Unità di crisi della Regione Piemonte registra oggi un forte aumento dei contagi, +170 di cui 129 casi asintomatici), rispetto al dato di ieri (+100), con un numero ...