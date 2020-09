Niente partite al bar, c’è il coprifuoco. Ma in Spagna “comandano le tv” e gli orari non cambiano (Di martedì 29 settembre 2020) Una volta capito che il coprifuoco anti-Covid del governo inglese avrebbe cacciato gli avventori dei pub alle 22, prima del termine delle partite di campionato e Coppa di lega, la Premier si è affrettata ad anticipare tutto il calendario di un quarto d’ora. Perché se non possono andare allo stadio, che almeno i tifosi se le guardino davanti a un birra, le partite. Il problema ora diventa lo stesso in Spagna, ma lì l’approccio è tutt’altro. ABC scrive che “già più di un milione di abitanti di Madrid vive in quartieri dove i bar devono chiudere alle 22, il servizio bar non è consentito e la capienza è limitata al cinquanta per cento. Un triplice provvedimento che potrebbe essere esteso all’intera capitale”. Gli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Una volta capito che ilanti-Covid del governo inglese avrebbe cacciato gli avventori dei pub alle 22, prima del termine delledi campionato e Coppa di lega, la Premier si è affrettata ad anticipare tutto il calendario di un quarto d’ora. Perché se non possono andare allo stadio, che almeno i tifosi se le guardino davanti a un birra, le. Il problema ora diventa lo stesso in, ma lì l’approccio è tutt’altro. ABC scrive che “già più di un milione di abitanti di Madrid vive in quartieri dove i bar devono chiudere alle 22, il servizio bar non è consentito e la capienza è limitata al cinquanta per cento. Un triplice provvedimento che potrebbe essere esteso all’intera capitale”. Gli ...

