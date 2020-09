L’Equipe | “Juventus | violate le norme Onu con il trasferimento di Han”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020) Altri guai per la Juventus secondo quanto riportato da L’Equipe. Il club bianconero infatti potrebbe aver infranto le regole sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord con unche viola le risoluzioni delle Nazioni Unite. Il– fanno sapere dalla Francia – a gennaio dell’attaccante nord coreano Han Kwang-Song, dal club bianconero al Al-Duha, è infatti stato citato in un rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Si tratta di un “caso di violazione delle sanzioni contro la Corea del Nord per non aver rinunciato al suo programma nucleare”. L’ARTICOLO DELL’EQUIPE