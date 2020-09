Jerry Lee Lewis | un piano Rock in fiamme!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Il 2020 non è ancora finito ma si è già guadagnato a livello mondiale la fama di annus horribilis, di sicuro uno dei peggiori dell’epoca moderna. La pandemia ancora in corso è arrivata dopo enormi disastri ambientali (vedi incendi devastanti in Australia e in Amazzonia), fenomeni da piaghe bibliche (invasione di locuste nel continente africano) e la lista potrebbe continuare. Eppure, non era iniziato così male, almeno dal punto di vista di noi amanti della musica. In gennaio, dopo una lunga riabilitazione a seguito di un infarto, all’età di 84 anni, convinto che la sua mano destra non avrebbe mai più funzionato come prima,Leeera rientrato in uno studio di registrazione e aveva suonato, stupendo tutti i presenti e in primis sé stesso. L’iconografia ...