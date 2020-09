Gli ex alpini vanno in gita e provocano un focolaio con 16 contagiati a Asti (Di martedì 29 settembre 2020) Una persona in rianimazione e 16 contagiati fino a questo momento: è il bilancio del focolaio di Coronavirus che ha colpito Asti. Tutto per una gita per festeggiare i 100 anni di un ex alpino. Anche se i raduni ufficiali degli alpini a causa della pandemia erano stati cancellati Quando il contagio era ancora circoscritto a 9 positivi il sindaco Maurizio Rasero, in un video su Facebook spiegava: “Nove casi positivi in un giorno non li vedevamo da mesi il trend torna a salire, diversamente dalle scorse settimane, ma ad oggi non c’è da preoccuparsi”. Tutto è iniziato con due gite: la prima l’8 settembre a Oulx per festeggiare i 100 anni di un alpino, un’altra nel fine settimana del 19 e 20 settembre a Caorle. Spiega Repubblica Torino: Nonostante siano ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Una persona in rianimazione e 16fino a questo momento: è il bilancio deldi Coronavirus che ha colpito. Tutto per unaper festeggiare i 100 anni di un ex alpino. Anche se i raduni ufficiali deglia causa della pandemia erano stati cancellati Quando il contagio era ancora circoscritto a 9 positivi il sindaco Maurizio Rasero, in un video su Facebook spiegava: “Nove casi positivi in un giorno non li vedevamo da mesi il trend torna a salire, diversamente dalle scorse settimane, ma ad oggi non c’è da preoccuparsi”. Tutto è iniziato con due gite: la prima l’8 settembre a Oulx per festeggiare i 100 anni di un alpino, un’altra nel fine settimana del 19 e 20 settembre a Caorle. Spiega Repubblica Torino: Nonostante siano ...

