Reboot di Pretty Little Liars: i fan non sono d'accordo (Di lunedì 28 settembre 2020) È stato annunciato un sequel della celebre storia Negli ultimi anni tante sono state le serie tv ritornate sulla scena con Reboot e nuovi stagioni. In cantiere c'è una nuova stagione di "Friends" o il Reboot di "Gossip Girl". Se in questo caso i fan hanno accolto la notizia con entusiasmo lo stesso non è successo per "Pretty Little Liars". La serie di Marlene King è terminata tre anni fa e le ultime stagione erano effettivamente diventate troppe contorte. Così all'annuncio della news i primi a non essere contenti sono stati Joseph Dougherty, regista e sceneggiatore di alcuni episodi che non si è detto disponibile a lavorare al nuovo progetto e soprattutto i fan che ...

