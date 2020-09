La fiction Io Ti Cercherò con Alessandro Gassmann in anteprima su RaiPlay il 3 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020)abbandona temporaneamente i panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono de I Bastardi di Pizzofalcone per calarsi in quelli del protagonista dellaIo Ti Cercherò. In onda su Rai1 dal 5per un totale di quattro puntate, la storia segue un ex poliziotto di nome Valerio () tormentato dalla scomparsa di suo figlio. Ettore, 23 anni, viene ritrovato senza vita lungo le sponde del Tevere. Il padre non crede alla sua morte, lui che è sempre stato un giovane altruista e innamorato della vita. Valerio, che ora fa il benzinaio, si rimette così in pista per cercare di fare giustizia a suo figlio. Inizia così un percorso umano difficile e tortuoso alla ricerca della verità che si intreccia inevitabilmente con il peso di un passato ...