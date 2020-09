Il Codacons denuncia Chiara Ferragni, Fedez reagisce: “Mi mancavano” (Di lunedì 28 settembre 2020) Chiara Ferragni denunciata dal Codacons, la reazione di Fedez Chiara Ferragni torna nel mirino del Codacons: l’influencer è stata denunciata per blasfemia e offesa al sentimento religioso perché, a corredo di un’intervista per Vanity Fair, è apparsa una sua immagine che la raffigurava come la Madonna. Scattata la nuova denuncia, non è tardata ad arrivare la reazione del marito Fedez, che ha semplicemente scritto: “Mi mancavano”. Ricordiamo, infatti, i trascorsi tra i Ferragnez e il Codacons (soprattutto in occasione del Festival di Sanremo). Ma, in un’altra storia Instagram, Fedez ha ricondiviso il tweet di Guido ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020)ta dal, la reazione ditorna nel mirino del: l’influencer è statata per blasfemia e offesa al sentimento religioso perché, a corredo di un’intervista per Vanity Fair, è apparsa una sua immagine che la raffigurava come la Madonna. Scattata la nuova, non è tardata ad arrivare la reazione del marito, che ha semplicemente scritto: “Mi mancavano”. Ricordiamo, infatti, i trascorsi tra i Ferragnez e il(soprattutto in occasione del Festival di Sanremo). Ma, in un’altra storia Instagram,ha ricondiviso il tweet di Guido ...

