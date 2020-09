Higuain, esordio da dimenticare in MLS: rigore sbagliato e rissa sfiorata (Di lunedì 28 settembre 2020) L'avventura in Usa dell'ex attaccante juventino inizia con il piede storto: spara alto un rigore, subisce gli sfott dei rivali e il suo Miami incassa un pesante 3-0. Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 settembre 2020) L'avventura in Usa dell'ex attaccante juventino inizia con il piede storto: spara alto un, subisce gli sfott dei rivali e il suo Miami incassa un pesante 3-0.

DiMarzio : #MLS, l'errore dal dischetto di #Higuain all'esordio con l'#InterMiami: il video - CorSport : #Higuain, esordio da dimenticare con l'Inter Miami: rigore sbagliato e rissa sfiorata?? - GoalItalia : Rigore sbagliato ? Mezza rissa in campo ?? L'esordio da incubo di #Higuain in MLS ?? - MatteoMascia13 : #Higuain ha sbagliato un rigore all'esordio con l'Inter Miami. Strano, ?? i rigori non li sbaglia mai! ?? - gazz_rossonera : Higuain, rigore sbagliato e Inter Miami ko: esordio da incubo (con rissa… -