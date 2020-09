Emma a Domenica In dice durante il lockdown a Roma non potevo dormire (Di lunedì 28 settembre 2020) Emma è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In” durante l’intervista si è raccontata, svelando anche alcuni retroscena della sua vita privata: «durante la prima settimana di lockdown non riuscivo a dormire. Poi ho cominciato a darmi da fare e ho ripreso la mia vita. Avrei voluto passare la quarantena con i miei genitori, ma per dare il buon esempio ho preferito restare a Roma». Mara Venier si è poi complimentata con Emma per l’onestà con cui ha parlato pubblicamente della sua malattia. Emma ha spiegato: «Perché nasconderlo? Ho voluto raccontare tutto per non lasciare che strumentalizzassero la mia persona. Ho detto la verità perché ho rispetto ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 28 settembre 2020)è stata ospite di Mara Venier a “In”l’intervista si è raccontata, svelando anche alcuni retroscena della sua vita privata: «la prima settimana dinon riuscivo a. Poi ho cominciato a darmi da fare e ho ripreso la mia vita. Avrei voluto passare la quarantena con i miei genitori, ma per dare il buon esempio ho preferito restare a». Mara Venier si è poi complimentata conper l’onestà con cui ha parlato pubblicamente della sua malattia.ha spiegato: «Perché nasconderlo? Ho voluto raccontare tutto per non lasciare che strumentalizzassero la mia persona. Ho detto la verità perché ho rispetto ...

