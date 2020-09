Coronavirus, una festa in famiglia si trasforma in un cluster: 38 persone positive e 1700 in quarantena (Di lunedì 28 settembre 2020) Una festa in famiglia è diventata un cluster di covid-19 . Un gruppo di persone, appartenenti alla stessa famiglia si sono riusnite in una casa per una festa nella città di Bielefeld, nel Nordreno-... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) Unainè diventata undi covid-19 . Un gruppo di, appartenenti alla stessasi sono riusnite in una casa per unanella città di Bielefeld, nel Nordreno-...

repubblica : Il coronavirus è mutato e ora una variante domina il mondo - RegLombardia : #LNews A fronte di 16.567 tamponi effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,3. ????… - sole24ore : 'Sono molto contenta che l’Organizzazione mondiale per la sanità citi in una sua pubblicazione, la Rapid Advice Gui… - avatar1dory : RT @DogeViva: La verità sta venendo a galla Di #COVID__19 si moriva perché le terapie erano sbagliate Il divieto di autopsie di @roberspe… - WolfgangLisc : #Indossala! LA VARIOLIZZAZIONE... 'È una teoria interessante con un’ipotesi #ragionevole'... «Le #mascherine potreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus, una classe di liceo in quarantena a Vasto Agenzia ANSA Flavio Briatore guarito dal Covid a Non è l’Arena: ” Non lo auguro a nessuno”, le forti parole

Flavio Briatore è guarito dal Covid-19 e torna in tv come ospite a Non è l'Arena: "Non lo auguro a nessuno" , le forti parole ...

Trafalgar square dice no alle misure anti-contagio

Ieri a Londra faceva freddo e un ventaccio gelido e prepotente ti ostacolava se, come si suol dire, camminavi controvento. Nonostante il clima, oltre 15.000 manifestanti hanno sfidato il freddo e si ...

Flavio Briatore è guarito dal Covid-19 e torna in tv come ospite a Non è l'Arena: "Non lo auguro a nessuno" , le forti parole ...Ieri a Londra faceva freddo e un ventaccio gelido e prepotente ti ostacolava se, come si suol dire, camminavi controvento. Nonostante il clima, oltre 15.000 manifestanti hanno sfidato il freddo e si ...