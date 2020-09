Regina Elisabetta, trono illegittimo? Test del DNA sul re del passato (Di domenica 27 settembre 2020) L’analisi sui resti di un antico re inglese fanno oscillare il trono della Regina Elisabetta, che ha raggiunto un record importante regnando per oltre 70 anni. La monarchia inglese, però, si basa su una linea dinastica che potrebbe essere messa in discussione dai ritrovamenti del DNA di un re del passato. ecco l’indiscrezione pubblicata dai tabloid inglesi. Regina Elisabetta, trono a rischio? La scoperta del DNA La Regina Elisabetta è la sovrana più longeva del Regno Unito, nonché una delle più amate dalla popolazione. La scoperta del corpo di Riccardo III in un parcheggio di Leicester nel 2012, però, potrebbe far oscillare il suo trono. Questa ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 settembre 2020) L’analisi sui resti di un antico re inglese fanno oscillare ildella, che ha raggiunto un record importante regnando per oltre 70 anni. La monarchia inglese, però, si basa su una linea dinastica che potrebbe essere messa in discussione dai ritrovamenti del DNA di un re del. ecco l’indiscrezione pubblicata dai tabloid inglesi.a rischio? La scoperta del DNA Laè la sovrana più longeva del Regno Unito, nonché una delle più amate dalla popolazione. La scoperta del corpo di Riccardo III in un parcheggio di Leicester nel 2012, però, potrebbe far oscillare il suo. Questa ...

