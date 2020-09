Juventus, l’agente di Morata: “La società crede in lui, verrà riscattato” (Di domenica 27 settembre 2020) E’ partito il countdown verso la sfida di questa sera tra Roma e Juventus, big match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tra i convocati di Andrea Pirlo figurano anche Paulo Dybala ma soprattutto Alvaro Morata, i quali, però, difficilmente scenderanno in campo dal 1′. Molto importante la presenza in panchina dello spagnolo, ovvero il nuovo numero 9 bianconero tanto desiderato dal Maestro, giocatore duttile in grado di interpretare al meglio molteplici ruoli del reparto avanzato. Morata torna all’Olimpico di Roma, stadio nel quale ha siglato nel 2016 il suo ultimo gol con la maglia della Juventus. Altro aneddoto: esattamente sei anni fa, l’attaccante ex Atletico Madrid metteva a segno la sua prima rete a favore della Vecchia Signora nel match vinto 0-3 sul campo ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) E’ partito il countdown verso la sfida di questa sera tra Roma e, big match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tra i convocati di Andrea Pirlo figurano anche Paulo Dybala ma soprattutto Alvaro, i quali, però, difficilmente scenderanno in campo dal 1′. Molto importante la presenza in panchina dello spagnolo, ovvero il nuovo numero 9 bianconero tanto desiderato dal Maestro, giocatore duttile in grado di interpretare al meglio molteplici ruoli del reparto avanzato.torna all’Olimpico di Roma, stadio nel quale ha siglato nel 2016 il suo ultimo gol con la maglia della. Altro aneddoto: esattamente sei anni fa, l’attaccante ex Atletico Madrid metteva a segno la sua prima rete a favore della Vecchia Signora nel match vinto 0-3 sul campo ...

