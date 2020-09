Bimba di 14 mesi in coma: la scoperta dei medici fa rabbrividire (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14 mesi è stata trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ora è in coma: la scoperta dei medici fa rabbrividire. È successo a Pavia, città a sud di Milano. Qui una bambina di 14 mesi nei giorni scorsi era stata trasportata d’urgenza presso il Policlinico San Matteo di Pavia. La bambina era in coma e nel momento in cui i dottori hanno effettuato le prime analisi, hanno riscontrato la presenza di sostanze stupefacenti nelle urine della piccola. Dopo aver ricevuto le cure di cui necessitava, la bambina di 14 mesi è riuscita ad uscire dal coma nell’arco di pochi giorni. Dopo essersi ripresa, come scrive la provincia Pavese, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14è stata trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ora è in: ladeifa. È successo a Pavia, città a sud di Milano. Qui una bambina di 14nei giorni scorsi era stata trasportata d’urgenza presso il Policlinico San Matteo di Pavia. La bambina era ine nel momento in cui i dottori hanno effettuato le prime analisi, hanno riscontrato la presenza di sostanze stupefacenti nelle urine della piccola. Dopo aver ricevuto le cure di cui necessitava, la bambina di 14è riuscita ad uscire dalnell’arco di pochi giorni. Dopo essersi ripresa, come scrive la provincia Pavese, ...

