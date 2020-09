Prove libere 3 GP Russia: sintesi (Di sabato 26 settembre 2020) Prove libere 3 del GP di Russia che si consegnano agli archivi con la prima posizione occupata da Lewis Hamilton. Il pilota inglese, ha dimostrato di aver trovato l’assetto giusto in vista delle qualifiche previste per oggi pomeriggio alle ore 15.00. Molto lontano il suo compagno di scuderia Bottas.Il distacco è di oltre sette decimi. Una vera sorpresa considerati i due decimi e mezzo che il finlandese riusciva ad avere come vantaggio nella giornata di ieri. Prove libere 3 GP Russia: Sainz primo degli altri Il terzo miglior tempo in questa sessione è di Carlos Sainz. Lo spagnolo,apparso in gran forma già nelle Prove libere di ieri, ha sorpreso tutti. La McLaren guidata dal futuro pilota Ferrari, ha distanziato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020)3 del GP diche si consegnano agli archivi con la prima posizione occupata da Lewis Hamilton. Il pilota inglese, ha dimostrato di aver trovato l’assetto giusto in vista delle qualifiche previste per oggi pomeriggio alle ore 15.00. Molto lontano il suo compagno di scuderia Bottas.Il distacco è di oltre sette decimi. Una vera sorpresa considerati i due decimi e mezzo che il finlandese riusciva ad avere come vantaggio nella giornata di ieri.3 GP: Sainz primo degli altri Il terzo miglior tempo in questa sessione è di Carlos Sainz. Lo spagnolo,apparso in gran forma già nelledi ieri, ha sorpreso tutti. La McLaren guidata dal futuro pilota Ferrari, ha distanziato ...

