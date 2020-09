Polemica sull' aumento di stipendio del presidente Inps Tridico Di Maio | Chiederò chiarimenti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 settembre 2020) Ha creato non poche polemiche la notizia che la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, insieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, abbiano raddoppiato con un decreto lodeldell’, Pasquale. A far accendere ancora di più gli animi dei parlamentari dell’opposizione anche il fatto che il provvedimento sia retroattivo, “forse a dispetto della legge” e sia stato fatto, quasi di nascosto, “in piena estate con la speranza di passare inosservati”, scrive il quotidiano la Repubblica.Lodel ‘padre’ del reddito di cittadinanza è così schizzato da 62.000 euro a a 150.000 all’anno, il 50% in più del suo predecessore Tito Boeri che guadagnava 103.000 euro l’anno. La ...