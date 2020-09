Pago imita Gianni Morandi a Tale e Quale Show | prova perfetta ma solo 4° | social in disaccordo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo averto alla perfezione Francesco Gabbani (con tanto di reazione di quest’ultimo),ieri, nel corso della seconda puntata di, ha indossato i panni di. Ed ancora una volta ha sorpreso il pubblico in studio e da casa. Tuttavia il quarto posto non è affatto piaciuto al popolo... L'articoloma4°,inproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.