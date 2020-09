Inter, Conte: «Manca equilibrio. Eriksen? Spero nella scintilla» (Di sabato 26 settembre 2020) Antonio Conte ha parlato al termine del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «I tre punti sono importanti, ma vanno analizzati tutti gli aspetti. È positivo aver creato tante situazioni da gol, segnando quattro, mentre in difesa non siamo stati attenti sulle loro ripartenze. I ragazzi lo sanno, dobbiamo migliorare. L’equilibrio sta alla base delle grandi squadre». DIFESA – «Vogliamo lavorare pensando di difendere andando in avanti, senza andare in braccio al portiere nella nostra metà campo. Vogliamo fare pressione sul portatore di palla. Non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Antonioha parlato al termine del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «I tre punti sono importanti, ma vanno analizzati tutti gli aspetti. È positivo aver creato tante situazioni da gol, segnando quattro, mentre in difesa non siamo stati attenti sulle loro ripartenze. I ragazzi lo sanno, dobbiamo migliorare. L’sta alla base delle grandi squadre». DIFESA – «Vogliamo lavorare pensando di difendere andando in avanti, senza andare in braccio al portierenostra metà campo. Vogliamo fare pressione sul portatore di palla. Non ...

