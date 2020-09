Gabriel Garko fa coming out al GF Vip, la lunga lettera commovente (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko sorprende tutti al Grande Fratello Vip facendo coming out. La lunga lettera alla sua ex Adua Del Vesco commuove tutti Era attesissimo l’entrata di Gabriel Garko all’interno della casa pi spiata d’Italia. L’incontro con Adua del Vesco, ex fidanzata dell’attore, avrebbe dovuto chiarire la vicenda ormai nota con il nome di “Aresgate“, la presunta setta di cui avrebbero fatto parte Adua ma anche altri personaggi del mondo dello showbiz. Ma a sorpresa si è trasformato in un momento molto emozionante dove Gabriel Garko parla della felicità, dei momenti no, dei momenti belli con l’ex compagna. Esplicitamente l’attore non ha dichiarato la sua ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020)sorprende tutti al Grande Fratello Vip facendoout. Laalla sua ex Adua Del Vesco commuove tutti Era attesissimo l’entrata diall’interno della casa pi spiata d’Italia. L’incontro con Adua del Vesco, ex fidanzata dell’attore, avrebbe dovuto chiarire la vicenda ormai nota con il nome di “Aresgate“, la presunta setta di cui avrebbero fatto parte Adua ma anche altri personaggi del mondo dello showbiz. Ma a sorpresa si è trasformato in un momento molto emozionante doveparla della felicità, dei momenti no, dei momenti belli con l’ex compagna. Esplicitamente l’attore non ha dichiarato la sua ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - Solesolesole4 : RT @_goodvibes_17: Ho trascritto la lettera di Gabriel Garko per Adua. Ho i brividi. ???? #gfvip - massimogrossi2 : RT @Cambiacasacca: Gabriel Garko che fa coming out ci ha sorpreso come quella volta che mio figlio ha confessato di aver fatto lui i disegn… -