X-Factor | Meezy | chi è la giovane cantante pugliese | carriera e curiosità

Ultime Notizie dalla rete : Factor Meezy

“Siamo bionde, non siamo stupide. Se una nasce bella non si deve colpevolizzare. Questo non farà di te una cantante meno in gamba, meno interessante di altre”. Così Emma Marrone, giudice di X Factor 2 ...«Siamo bionde, non siamo stupide»: è una Emma agguerrita quella che abbiamo visto dietro al bancone della seconda puntata di X Factor 2020. La giudice, new entry di questa edizione, per supportare l’a ...