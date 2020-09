‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 25/09/20 (Di venerdì 25 settembre 2020) Io da oggi team Davide Donadei, eh, sappiatelo. E’ sceso da quelle scale incazzato come una biscia e nel giro di due minuti ha messo al loro posto sia le corteggiatrici poracce che a vent’anni pur di guadagnarsi qualche centro studio e tre paginette del magasssssine fingerebbero interesse anche per mio nonno col girello e, soprattutto, ha messo al suo posto Armando Incarnato sottolineandogli che è seduto sulle quelle seggiole da tre quarti di secolo e ancora non ha concluso una beneamata minchia. Oh, scusate il linguaggio scurrile, eh, ma quando c’è Armando di mezzo non mi regolo. E basta, ma non se ne può più, Lucrezia Comanducci indecisa tra Gianluca De Matteis e Armando (e guarda caso oggi per lei intervistone con tanto di foto posate sul magassssine), quella Selene che balla con Nicola Vivarelli che fino a ieri era un necrofilo e oggi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 settembre 2020) Io da oggi team Davide Donadei, eh, sappiatelo. E’ sceso da quelle scale incazzato come una biscia e nel giro di due minuti ha messo al loro posto sia le corteggiatrici poracce che a vent’anni pur di guadagnarsi qualche centro studio e tre paginette del magasssssine fingerebbero interesse anche per mio nonno col girello e, soprattutto, ha messo al suo posto Armando Incarnato sottolineandogli che è seduto sulle quelle seggiole da tre quarti di secolo e ancora non ha concluso una beneamata minchia. Oh, scusate il linguaggio scurrile, eh, ma quando c’è Armando di mezzo non mi regolo. E basta, ma non se ne può più, Lucrezia Comanducci indecisa tra Gianluca De Matteis e Armando (e guarda caso oggi per lei intervistone con tanto di foto posate sul magassssine), quella Selene che balla con Nicola Vivarelli che fino a ieri era un necrofilo e oggi ...

