Stefano Domenicali pronto a tornare come CEO della F1

(Di venerdì 25 settembre 2020) E’ ufficiale:, ex Team Principal Ferrari e PresidenteLamborghini, tornerà nel mondoF1 prendendo il ruolo di CEO sostituendo Chase Carey. Lo stessosi ritiene entusiastascelta ed onorato del ruolo che andrà a ricoprire a partire da gennaio 2021. Schumacher e– Photo Credit: Scuderia Ferrari Official Facebook AccountCEO F1 – Il ritorno Dopo la doppia comparsa diai Gran Premi corsi a Monza e al Mugello, le voci sono diventate sempre più insistenti; la sua presenza, vistaun chiaro indizio, è stata subito associata a quella tuta rossa ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA Stefano Domenicali nuovo CEO della Formula 1 #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - Corriere : Lamborghini, lascia l’ad Stefano Domenicali. Sarà il nuovo capo della Formula 1 - ilpost : Stefano Domenicali sarà presidente e amministratore delegato della Formula 1 - Nicosig1997 : RT @SkySportF1: Stefano Domenicali dalla Ferrari a CEO della Formula 1, storia e carriera #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - AndreaEttori : RT @P300it: F1 | Stefano Domenicali sarà CEO e presidente della F1 dal 2021 ? di Federico Benedusi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Domenicali

La notizia era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità: Stefano Domenicali non guiderà più Lamborghini a partire dal 1 gennaio 2021. Ad annunciarlo in via ufficiale è stata la stessa casa automo ...La McLaren è stata la grande e principale avversaria della Ferrari durante gli anni in cui Stefano Domenicali faceva parte della scuderia Ferrari, prima nel ruolo di Team Manager, poi di Direttore Spo ...