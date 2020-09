PS5 con PlayStation VR 2 in arrivo? Un brevetto svela nuovi controller VR e suggerisce un nuovo visore (Di venerdì 25 settembre 2020) Con una PlayStation 5 che avrà una potenza nettamente superiore a PS4 e a PS4 Pro, la realtà virtuale potrebbe fare dei balzi in avanti incredibili anche nell'universo console e proprio per questo motivo c'è parecchia curiosità intorno al possibile lancio di un eventuale PlayStation VR 2.Per il momento non ci sono conferme ufficiali ma intanto la rete ci sta regalando dei brevetti piuttosto interessanti legati proprio alla realtà virtuale. L'ultimo, segnalato da Let's Go Digital, ci permette di dare un'occhiata da vicino a quelli che potrebbero essere i controller VR del futuro, i successori molto più avanzati dei PlayStation Move.Il brevetto in questione è stato depositato originariamente nel marzo di quest'anno ma è stato pubblicato solo nella ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020) Con una5 che avrà una potenza nettamente superiore a PS4 e a PS4 Pro, la realtà virtuale potrebbe fare dei balzi in avanti incredibili anche nell'universo console e proprio per questo motivo c'è parecchia curiosità intorno al possibile lancio di un eventualeVR 2.Per il momento non ci sono conferme ufficiali ma intanto la rete ci sta regalando dei brevetti piuttosto interessanti legati proprio alla realtà virtuale. L'ultimo, segnalato da Let's Go Digital, ci permette di dare un'occhiata da vicino a quelli che potrebbero essere iVR del futuro, i successori molto più avanzati deiMove.Ilin questione è stato depositato originariamente nel marzo di quest'anno ma è stato pubblicato solo nella ...

