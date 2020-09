Milano. Via Vaiano Valle diventa pedonale (Di venerdì 25 settembre 2020) Via Vaiano Valle diventa pedonale per tutti i fine settimana dalle ore 8 alle ore 20. Il Comune accoglie una proposta che viene dalle associazioni dei cittadini e dal Municipio 5 che ha l’obiettivo di riqualificare i tre chilometri di strada e di preservare l’area dall’abbandono inserendola in un percorso di ciclabilità anche turistica. Via Vaiano Valle è una strada rurale che attraversa il Parco agricolo sud. Nel periodo tra il 1° aprile e il 31 ottobre, per tutta la sua lunghezza, dall’innesto con via dell’Assunta nel quartiere Vigentino, vicino a via Ripamonti, e fino al termine, all’incrocio con via Sant’Arialdo, in prossimità dell’abbazia di ChiaraValle, sarà percorribile ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 25 settembre 2020) Viaper tutti i fine settimana dalle ore 8 alle ore 20. Il Comune accoglie una proposta che viene dalle associazioni dei cittadini e dal Municipio 5 che ha l’obiettivo di riqualificare i tre chilometri di strada e di preservare l’area dall’abbandono inserendola in un percorso di ciclabilità anche turistica. Viaè una strada rurale che attraversa il Parco agricolo sud. Nel periodo tra il 1° aprile e il 31 ottobre, per tutta la sua lunghezza, dall’innesto con via dell’Assunta nel quartiere Vigentino, vicino a via Ripamonti, e fino al termine, all’incrocio con via Sant’Arialdo, in prossimità dell’abbazia di Chiara, sarà percorribile ...

Milano, via Quarti pedonale e a cura dei residenti

Leolandia cambia volto. Al via Halleoween, la festa delle streghe più amata dai bambini

La fine dell’estate accende il divertimento a Leolandia! Grazie agli incantesimi di un’allegra banda di streghette pasticcione, infatti, il regno della magia alle porte di Milano, recentemente premiat ...

