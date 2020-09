Mauro Corona si scusa con la Berlinguer: «Sono stato un cafone. Da 40 giorni non tocco alcol, risulto nervoso» (Di venerdì 25 settembre 2020) Mauro Corona Dopo le offese a Bianca Berlinguer – “Stia zitta, gallina!” – Mauro Corona ha abbassato la cresta. Stamane lo scrittore friulano ha infatti deciso di scusarsi pubblicamente durante un suo intervento radiofonico, all’indomani di una dura nota con cui la Rai condannava l’episodio televisivo consumatosi a Cartabianca. “E’ stato un istinto, non trovo scuse” ha affermato Corona. Al telefono con Daria Bignardi, che lo ha ospitato nel suo programma su Radio Capital, Corona è tornato sull’accaduto e ha dichiarato: “Mi Sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020)Dopo le offese a Bianca– “Stia zitta, gallina!” –ha abbassato la cresta. Stamane lo scrittore friulano ha infatti deciso dirsi pubblicamente durante un suo intervento radiofonico, all’indomani di una dura nota con cui la Rai condannava l’episodio televisivo consumatosi a Cartabianca. “E’un istinto, non trovo scuse” ha affermato. Al telefono con Daria Bignardi, che lo ha ospitato nel suo programma su Radio Capital,è tornato sull’accaduto e ha dichiarato: “Miaccorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato,e rozzo. ...

