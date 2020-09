La probabile formazione della Sampdoria e del Benevento (Di venerdì 25 settembre 2020) La Sampdoria cerca il riscatto dopo l’esordio shock contro la Juventus di Andrea Pirlo. Il Benevento, dopo due stagioni di Serie B, torna a partecipare al Valzer delle grandi. Per i campani si tratta dell’esordio in Serie A. La prima giornata, che avrebbe visto il Benevento affrontare l’Inter, è stata posticipata a mercoledì 30 settembre. Andiamo a vedere la probabile formazione delle due squadre. La partita si giocherà sabato pomeriggio, alle ore 18.00, presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Le squadre si sono affrontate solo quattro volte. Il primo precedente risale al 19 agosto 2006, quando i liguri vinsero 0-2 a Benevento in Coppa Italia. Con lo stesso risultato e ancora in Coppa Italia arriva il secondo successo, stavolta era il 17 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Lacerca il riscatto dopo l’esordio shock contro la Juventus di Andrea Pirlo. Il, dopo due stagioni di Serie B, torna a partecipare al Valzer delle grandi. Per i campani si tratta dell’esordio in Serie A. La prima giornata, che avrebbe visto ilaffrontare l’Inter, è stata posticipata a mercoledì 30 settembre. Andiamo a vedere ladelle due squadre. La partita si giocherà sabato pomeriggio, alle ore 18.00, presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Le squadre si sono affrontate solo quattro volte. Il primo precedente risale al 19 agosto 2006, quando i liguri vinsero 0-2 ain Coppa Italia. Con lo stesso risultato e ancora in Coppa Italia arriva il secondo successo, stavolta era il 17 ...

