Halo Infinite: una data di uscita non è stata ancora decisa da 343 Industries (Di venerdì 25 settembre 2020) Studi e publisher solitamente hanno date di uscita interne pianificate molto prima che vengano divulgate al grande pubblico. Spesso, queste date di lancio interne approssimative danno agli sviluppatori determinati obiettivi su cui lavorare per portare il gioco al pubblico. Nel caso di Halo Infinite, tuttavia, non sembra che 343 Industries abbia ancora deciso internamente una nuova data di lancio.Dopo il rinvio di Halo Infinite al 2021 il mese scorso, molti hanno cercato di capire quando l'attesissimo shooter potrebbe uscire. Ognuno ha detto la sua data, ma la verità è che nemmeno 343 Industries sa quando il gioco sarà disponibile, come affermato dal community director di 343, Brian Jarrard."Non ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020) Studi e publisher solitamente hanno date diinterne pianificate molto prima che vengano divulgate al grande pubblico. Spesso, queste date di lancio interne approssimative danno agli sviluppatori determinati obiettivi su cui lavorare per portare il gioco al pubblico. Nel caso di, tuttavia, non sembra che 343abbiadeciso internamente una nuovadi lancio.Dopo il rinvio dial 2021 il mese scorso, molti hanno cercato di capire quando l'attesissimo shooter potrebbe uscire. Ognuno ha detto la sua, ma la verità è che nemmeno 343sa quando il gioco sarà disponibile, come affermato dal community director di 343, Brian Jarrard."Non ...

Halo Infinite: una data di uscita non è stata ancora decisa da 343 Industries

Quando esce Halo: Infinite? Parla Bryan Jarrad di 343 Industries

Halo: Infinite è stato rinviato a data da destinarsi ormai diverse settimane fa, più precisamente lo scorso 11 agosto di quest’anno. Il team di sviluppo 343 Industries ha infatti deciso di saltare il ...

