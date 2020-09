GP Catalogna le prove libere della Moto3

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 settembre 2020) Laè scesa in pista per la prima e la seconda sessione didel GP di. Sul bellissimo circuito del Montmelo s’inaugura oggi il nono appuntamentostagione mondiale 2020, che si preannuncia combattuta come non mai. Ma non perdiamo altro tempo, e diamo un’occhiata a ciò che è successo nelle due sessioni. GP, la prima sessione diQuando si tratta del giro secco, Raul Fernandez sembra avere qualcosa in più degli altri. Ma nella FP1 il pilota spagnolo del team KTM Ajo ha superato se stesso, facendo segnare uno stratosferico 1’48.853. Per soli 4 decimi non batte il recordpista! Ma soprattutto, Fernandez ...